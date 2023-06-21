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21:00, 21 июня 2023Экономика

Агентство Fitch вдвое снизило прогнозы цен на газ в Европе

Рейтинговое агентство Fitch понизило прогноз цен на газ в Европе с $20 до $10

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогнозы стоимости энергоресурсов на 2023-2024 годы. По мнению аналитиков, нефть будет стоить на 5 долларов, а газ — почти вдвое дешевле, чем ожидалось, сообщает пресс-служба организации.

Согласно обновленному прогнозу, в 2023 году стоимость нефти марки Brent составит 80 долларов за баррель, а не 85. Баррель марки WTI также будет стоить дешевле —75 долларов вместо 80. В агентстве объяснили корректировку прогнозов «слабым краткосрочным спросом» и вероятным замедлением темпов роста мировой экономики.

Помимо цен на нефть, эксперты также пересмотрели ожидаемую стоимость газа в Европе. По новым данным, в 2023 году тысяча кубических футов ресурса будет стоить 12 долларов, а в 2023 — 10. В 2024 и 2026 годах цены опустятся до 10 и 5 долларов соответственно. Ранее в агентстве прогнозировали цены на уровне 20 долларов за тот же объем. Такую корректировку в Fitch объяснили «достаточными поставками СПГ», сокращением спроса и большими запасами энергоресурса в подземных газохранилищах.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) заявили о продолжающемся снижении поставок газа из России. По словам еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, поставки сжиженного природного газа (СПГ) не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России, однако странам блока стоит «призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского СПГ».

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    Вячеслав Агапов
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