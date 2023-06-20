В ЕС заявили о продолжающемся снижении поставок газа из России

Министры энергетики стран ЕС заявили о продолжающемся снижении поставок газа из России

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) обсудили подготовку к предстоящей зиме, обеспечение безопасности поставок газа и заявили о продолжающемся снижении поставок газа из России. Об этом сообщила на пресс-конференции в Люксембурге еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, передает РИА Новости.

Отмечается, что поставки СПГ не смогли полностью компенсировать сокращение поставок трубопроводного газа из России. В то же время еврокомиссар приветствовала инициативу ряда стран ЕС «призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского СПГ».

Запасы газа в хранилищах находятся на самом высоком историческом уровне в 72 процента, уточнила она. «Мы уверенно движемся к цели получить к ноябрю заполненность в 90 процентов, в том числе, благодаря добровольному снижению спроса на газ», — заявила Симсон.

Ранее в июне стало известно, что стоимость июльских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF продолжила резкий рост последних дней. В ходе торгов она приближалась к уровню 500 долларов за тысячу кубометров, что почти в два раза выше, чем было на минимуме в начале месяца.