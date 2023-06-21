В России предостерегли от «гулагского труда» на принудительных работах в тюрьмах

Депутат Госдумы Нилов допустил привлечение заключенных к принудительным работам

Привлечение заключенных на принудительные работы поможет не только сократить дефицит кадров в России, но также даст возможность людям, находящимся в местах лишения свободы, заработать и создать финансовую подушку безопасности на будущее. Об этом «Ленте.ру» рассказал депутат Госдумы, председатель комитета по труду Ярослав Нилов. При этом он подчеркнул, что такая работа не должна стать «гулагским трудом».

«В целом заключенные и так должны работать. Многие работают, но мест на всех не хватает. ФСИН предлагал отправлять заключенных на стройки, на другие работы с возможностью зарабатывать деньги. В целом есть смысл обсудить эту идею, в ней есть здравое зерно», — считает депутат.

Он уточнил, что для одобрения этой идеи потребуется проработать ряд моментов. В частности, необходимо будет изучать статьи, по которым были осуждены заключенные, поскольку очевидно, что не каждого можно будет допустить к выездным работам. Кроме того, необходимо, чтобы в рамках принудительных работ соблюдались все нормы трудового законодательства.

«Должны действовать такие нормы, как режим труда, отдыха, должна быть оплата. Важно, чтобы принудительные работы не превратились в рабский или гулагский труд, как в те периоды нашей истории, когда масштабные проекты строили на костях и крови», — подчеркнул Нилов.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и его коллега из Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Сергей Песков заявили, что в России в интересах бизнеса и госструктур на принудительные работы можно привлечь более 150 тысяч заключенных. Такое количество людей поможет увеличить численность рабочей силы в России в условиях обострившегося дефицита кадров.

