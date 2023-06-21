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05:00, 21 июня 2023Забота о себе

Назван способ расслабить тело для ярких оргазмов

Тренер Элеонора Алибаева посоветовала танцевать бедрами для получения ярких оргазмов

Фото: Galina Tcivina / Shutterstock / Fotodom

Для получения ярких оргазмов и улучшения сексуальной жизни следует научиться танцевать бедрами, считает вице-чемпионка мира по фитнесу, тренер Элеонора Алибаева. Этот и другие способы расслабить тело она посоветовала в беседе с «Лентой.ру».

Распространенная причина аноргазмии — тазовые зажимы, утвержает Алибаева. По ее словам, самый известный способ снять напряжение в области таза и натренировать интимные мышцы — выполнять упражнения Кегеля. Однако существуют и другие способы расслабиться и получать удовольствие от сексуальной жизни.

Снятие тазового зажима

Нужно лечь на пол, упереться в него стопами, а ноги согнуть в коленях, говорит фитнес-тренер. Далее необходимо приподнимать таз, сознательно создавая мышечное напряжение, а затем — динамично, но легко бить им по полу, опуская и поднимая ягодицы.

Таз начинает пружинить. Задача — наращивать амплитуду и подключать громкое дыхание со звуком. Цель — ощутить вибрацию и направить ее в область таза. Выполнять упражнение пять минут

Элеонора Алибаевафитнес-тренер

Танцы бедрами

Лежа на полу, нужно подтянуть стопы к тазу, а затем двигать тазом вверх и вниз, будто попеременно отталкиваясь и притягиваясь к земле. Качать тазом нужно настолько быстро, насколько возможно, но аккуратно. Не следует биться копчиком об пол, советует собеседница «Ленты.ру».

Крылья бабочки

Выполняя это упражнение, нужно опустить таз на пол и начать разводить и сводить колени с небольшой амплитудой, продолжила Алибаева. «Направляем внимание в промежность и отслеживаем реакции тела: может или ощутимо трясти, или совсем отсутствовать реакция», — предупредила она.

Для проработки умения достигать сильных и ярких оргазмов, рекомендую обратить внимание на йогу. Существуют комплексы упражнений, которые «разблокируют» тазовую область. Через какое-то время вы заметите, что получать удовольствие стало легко

Элеонора Алибаевафитнес-тренер
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