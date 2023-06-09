Врач опроверг популярные стереотипы о мужских оргазмах
Качество мужского оргазма не влияет на его продолжительность, рассказал эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский. В беседе с «Лентой.ру» врач опроверг популярные стереотипы о сексуальном удовольствии у мужчин.
Одно из наиболее распространенных заблуждений заключается в том, что оргазм и эякуляция — это одно и то же, говорит врач. Хотя они часто происходят одновременно, это два отдельных физиологических процесса. Оргазм — это пик сексуального возбуждения, сопровождаемый ощущением блаженства и мышечными сокращениями, а эякуляция — выброс спермы из полового члена, объяснил Машковский. В некоторых случаях, например, после операций или при болезнях, может случаться так называемый сухой оргазм — без эякуляции.
В древних цивилизациях семя считалось мощным эликсиром, связанным с силой мужчины. Некоторые культуры считали, что чрезмерные эякуляции истощают силы, тогда как воздержание от половой активности улучшает физические и интеллектуальные способности мужчины
Многие люди ошибочно думают, что каждый мужчина всегда испытывает сильное эмоциональное возбуждение во время оргазма, продолжил собеседник «Ленты.ру». На самом деле, каждый мужчина имеет индивидуальный опыт, и эмоциональные реакции могут различаться.
По словам Машковского, существует убеждение, что продолжительность оргазма — это показатель его качества. Однако это не так, уверяет врач. Длительность оргазма может варьироваться у разных мужчин и даже у одного и того же человека в разные моменты времени, однако качество оргазма скорее зависит от интенсивности ощущений и удовлетворения, а не только от его продолжительности, заключил он.
Ранее сексолог Вера Веткина назвала способы получать яркие оргазмы с помощью особых упражнений. Она призвала заниматься йогой для улучшения сексуальной жизни.