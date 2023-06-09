Врач опроверг популярные стереотипы о мужских оргазмах

Врач Машковский рассказал, что качество оргазма мужчин не влияет на его продолжительность

Качество мужского оргазма не влияет на его продолжительность, рассказал эксперт медицинского факультета университета «Синергия» Евгений Машковский. В беседе с «Лентой.ру» врач опроверг популярные стереотипы о сексуальном удовольствии у мужчин.

Одно из наиболее распространенных заблуждений заключается в том, что оргазм и эякуляция — это одно и то же, говорит врач. Хотя они часто происходят одновременно, это два отдельных физиологических процесса. Оргазм — это пик сексуального возбуждения, сопровождаемый ощущением блаженства и мышечными сокращениями, а эякуляция — выброс спермы из полового члена, объяснил Машковский. В некоторых случаях, например, после операций или при болезнях, может случаться так называемый сухой оргазм — без эякуляции.

В древних цивилизациях семя считалось мощным эликсиром, связанным с силой мужчины. Некоторые культуры считали, что чрезмерные эякуляции истощают силы, тогда как воздержание от половой активности улучшает физические и интеллектуальные способности мужчины Евгений Машковский врач

Многие люди ошибочно думают, что каждый мужчина всегда испытывает сильное эмоциональное возбуждение во время оргазма, продолжил собеседник «Ленты.ру». На самом деле, каждый мужчина имеет индивидуальный опыт, и эмоциональные реакции могут различаться.

По словам Машковского, существует убеждение, что продолжительность оргазма — это показатель его качества. Однако это не так, уверяет врач. Длительность оргазма может варьироваться у разных мужчин и даже у одного и того же человека в разные моменты времени, однако качество оргазма скорее зависит от интенсивности ощущений и удовлетворения, а не только от его продолжительности, заключил он.

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