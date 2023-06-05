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07:00, 5 июня 2023Забота о себе

Россиянкам назвали способы получать яркие оргазмы с помощью особых упражнений

Сексолог Веткина посоветовала заниматься йогой для получения ярких оргазмов

Фото: kike vega / Unsplash

Для получения ярких оргазмов женщинам нужно заниматься йогой и учиться правильно дышать, посоветовала сексолог, йогатерапевт, тренер мышц тазового дна системы «Вагитон» Вера Веткина. Она и инструктор лечебной физкультуры (ЛФК) Наталья Сырчина в беседе с «Лентой.ру» назвали россиянам способы получать удовольствие от секса с помощью особых упражнений.

Оргазм зависит от нескольких факторов, включая физические, эмоциональные и психологические. Существуют упражнения, которые помогают улучшить физическое здоровье и повысить удовольствие от секса, говорит Веткина.

«Первое, на что нужно обратить внимание, — это улучшение кровообращения в области живота и таза и возможность быстрого расслабления, — говорит она. — Выполнять эти упражнения следует регулярно. Так вы настроите организм на легкий способ включиться в сексуальную игру и получить яркий оргазм».

Для повышения уровня удовольствия от интимной жизни нужно тренировать мышцы тазового дна, советует сексолог. Для этого следует сжимать и расслаблять их без включения в работу ягодиц и живота.

Все упражнения йоги на раскрытие тазобедренных суставов, улучшение подвижности таза и растяжку пойдут на пользу тем, кто хочет наслаждаться яркими оргазмами. Это поза бабочки (Бадха Конасана), поза гирлянды (Маласана), поза счастливого ребенка (Ананда Баласана)

Вера Веткинасексолог, йоготерапевт
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Улучшить качество секса способны и техники релаксации, продолжила сексолог. Необходимо глубоко дышать животом, а затем расслабляться всем телом — от макушки до кончиков пальцев рук и ног.

Враг оргазма — напряжение и сидячий образ жизни. Больше двигайтесь, расслабляйтесь и чаще занимайтесь сексом. Оргазм — рефлекс, его можно натренировать. Лучший способ достичь яркого финала — это максимально погрузиться в сам процесс

Вера Веткинасексолог, йоготерапевт

Инструктор ЛФК Сырчина добавила, что для достижения ярких оргазмов необходимо не только тренировать мышцы тазового дна, но и научиться эмоционально расслабляться. Для этого, по ее словам, идеально подходят дыхательные практики и пробежки.

На пользу сексуальной жизни пойдут упражнения Кегеля. Делать их можно как самостоятельно, так и с тренажерами. При регулярных тренировках яркие оргазмы гарантированы

Наталья Сырчинаинструктор ЛФК

Ранее Наталья Сырчина назвала способы снизить риск развития остеопороза в старости. Она посоветовала регулярно заниматься спортом.

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    Вера Владзиевская
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