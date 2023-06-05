Россиянкам назвали способы получать яркие оргазмы с помощью особых упражнений

Сексолог Веткина посоветовала заниматься йогой для получения ярких оргазмов

Для получения ярких оргазмов женщинам нужно заниматься йогой и учиться правильно дышать, посоветовала сексолог, йогатерапевт, тренер мышц тазового дна системы «Вагитон» Вера Веткина. Она и инструктор лечебной физкультуры (ЛФК) Наталья Сырчина в беседе с «Лентой.ру» назвали россиянам способы получать удовольствие от секса с помощью особых упражнений.

Оргазм зависит от нескольких факторов, включая физические, эмоциональные и психологические. Существуют упражнения, которые помогают улучшить физическое здоровье и повысить удовольствие от секса, говорит Веткина.

«Первое, на что нужно обратить внимание, — это улучшение кровообращения в области живота и таза и возможность быстрого расслабления, — говорит она. — Выполнять эти упражнения следует регулярно. Так вы настроите организм на легкий способ включиться в сексуальную игру и получить яркий оргазм».

Для повышения уровня удовольствия от интимной жизни нужно тренировать мышцы тазового дна, советует сексолог. Для этого следует сжимать и расслаблять их без включения в работу ягодиц и живота.

Все упражнения йоги на раскрытие тазобедренных суставов, улучшение подвижности таза и растяжку пойдут на пользу тем, кто хочет наслаждаться яркими оргазмами. Это поза бабочки (Бадха Конасана), поза гирлянды (Маласана), поза счастливого ребенка (Ананда Баласана)

Вера Веткина сексолог, йоготерапевт

Улучшить качество секса способны и техники релаксации, продолжила сексолог. Необходимо глубоко дышать животом, а затем расслабляться всем телом — от макушки до кончиков пальцев рук и ног.

Враг оргазма — напряжение и сидячий образ жизни. Больше двигайтесь, расслабляйтесь и чаще занимайтесь сексом. Оргазм — рефлекс, его можно натренировать. Лучший способ достичь яркого финала — это максимально погрузиться в сам процесс Вера Веткина сексолог, йоготерапевт

Инструктор ЛФК Сырчина добавила, что для достижения ярких оргазмов необходимо не только тренировать мышцы тазового дна, но и научиться эмоционально расслабляться. Для этого, по ее словам, идеально подходят дыхательные практики и пробежки.

На пользу сексуальной жизни пойдут упражнения Кегеля. Делать их можно как самостоятельно, так и с тренажерами. При регулярных тренировках яркие оргазмы гарантированы Наталья Сырчина инструктор ЛФК

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