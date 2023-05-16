Назван способ снизить риск развития остеопороза в старости

Инструктор ЛФК Сырчина: спорт поможет людям старше 50 лет избежать развития остеопороза

Спорт, как и любая физическая активность, поможет людям старше 50 лет снизить риск развития остеопороза, рассказала инструктор ЛФК, йоготерапевт Наталья Сырчина. Этот и другие способы избежать развития опасных болезней в старости она назвала в беседе с «Лентой.ру».

При грамотных тренировках можно предотвратить развитие остеопороза, повысить выносливость, улучшить координацию и исключить падения зимой, уверяет она.

Полезно заниматься силовыми тренировками два раза в неделю и два раза — аэробикой. Интенсивность тренировки подбирается индивидуально. Для кого-то аэробная тренировка — это ходьба по парку, а для кому-то и пробежка 10 километров дастся легко Наталья Сырчина инструктор ЛФК

Сырчина предостерегла от сильной нагрузки в начале тренировок. Стоит заниматься регулярно и увеличивать интенсивность постепенно.

По ее словам, людям зрелого возраста подходят занятия йогой, так как во время них можно выполнять дыхательные упражнения. Они мягко, но эффективно омолаживают и оздоравливают организм.

Необходимо делать суставную гимнастику. Она поможет предотвратить развитие артроза, артрита и других заболеваний. С растяжкой напротив надо быть осторожнее, так как ее неправильным выполнением можно навредить связкам и даже порвать их Наталья Сырчина инструктор ЛФК

Сырчина добавила, что пожилым людям полезно укреплять мышцы стоп для предотвращения развития плоскостопия и роста косточки у большого пальца.

Ранее Наталья Сырчина перечислила упражнения для больных суставов. Она отметила, что поддержания здоровья нужно заниматься йогой.