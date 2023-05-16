Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 16 мая 2023Забота о себе

Назван способ снизить риск развития остеопороза в старости

Инструктор ЛФК Сырчина: спорт поможет людям старше 50 лет избежать развития остеопороза

Фото: NDAB Creativity / Shutterstock / Fotodom

Спорт, как и любая физическая активность, поможет людям старше 50 лет снизить риск развития остеопороза, рассказала инструктор ЛФК, йоготерапевт Наталья Сырчина. Этот и другие способы избежать развития опасных болезней в старости она назвала в беседе с «Лентой.ру».

При грамотных тренировках можно предотвратить развитие остеопороза, повысить выносливость, улучшить координацию и исключить падения зимой, уверяет она.

Полезно заниматься силовыми тренировками два раза в неделю и два раза — аэробикой. Интенсивность тренировки подбирается индивидуально. Для кого-то аэробная тренировка — это ходьба по парку, а для кому-то и пробежка 10 километров дастся легко

Наталья Сырчинаинструктор ЛФК

Сырчина предостерегла от сильной нагрузки в начале тренировок. Стоит заниматься регулярно и увеличивать интенсивность постепенно.

По ее словам, людям зрелого возраста подходят занятия йогой, так как во время них можно выполнять дыхательные упражнения. Они мягко, но эффективно омолаживают и оздоравливают организм.

Необходимо делать суставную гимнастику. Она поможет предотвратить развитие артроза, артрита и других заболеваний. С растяжкой напротив надо быть осторожнее, так как ее неправильным выполнением можно навредить связкам и даже порвать их

Наталья Сырчинаинструктор ЛФК
Материалы по теме:
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику. Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
Навязчивые мысли о плохом отравляют жизнь и рушат психику.Как избавиться от них: 12 лайфхаков от психологов
5 октября 2022
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Бесплатный способ стать лучше и счастливее. Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
Бесплатный способ стать лучше и счастливее.Что такое рефлексия и как правильно копаться в себе, чтобы не закопаться?
27 октября 2022

Сырчина добавила, что пожилым людям полезно укреплять мышцы стоп для предотвращения развития плоскостопия и роста косточки у большого пальца.

Ранее Наталья Сырчина перечислила упражнения для больных суставов. Она отметила, что поддержания здоровья нужно заниматься йогой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Вера Владзиевская
Обсудить
Последние новости
Украина обстреляла Белгородскую область зажигательными фосфорными снарядами. Что известно об атаке?
Умер бывший губернатор Кировской области
Сын экс-президента Узбекистана жестоко избил жену в Подмосковье
Сыновья Бритни Спирс перестали отвечать на ее сообщения
Военкоры сообщили об уничтожении моста для переброски резервов ВСУ
Супругу экс-канцлера Германии уволили за визит в посольство России
В WhatsApp появится долгожданная для пользователей функция конфиденциальности
Медведев ответил на заявление Макрона о геополитическом поражении России
Меган Фокс снялась в цепях на голое тело для обложки Sports Illustrated
Пять российских пограничников получили ранения при атаке украинского БПЛА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.