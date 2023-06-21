В Крыму начали готовить обращение в КС об отмене передачи полуострова УССР

Парламент Крыма начал готовить обращение в КС России об отмене передачи полуострова УССР

Рабочая группа парламента Крыма начала готовить обращение в Конституционный суд (КС) России об отмене указа 1954 года о передаче полуострова из РСФСР в состав УССР. Об этом сообщил глава парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Рабочая группа готовит. Сначала будет сформирован проект постановления, который примут на государственном совете республики. Мы также должны получить все заключения, в том числе государственно-правового управления президента, о том, что этот вопрос может находиться в сфере рассмотрения. После этого подаем в Конституционный суд», — пояснил он.

По словам парламентария, признание незаконным решение передать Крым из РСФСР в УССР является важным с исторической и моральной точки зрения.

Накануне Константинов заявил об отсутствии оснований для передачи Крыма в УССР в 1954 году. К такому выводу, по его словам, пришла рабочая группа в крымском парламенте. Он добавил, что в том числе опровергается и версия необходимости передачи Крыма для восстановления после Великой Отечественной войны.

Крымская область была частью РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного Совета СССР издал указ о ее передаче в состав Украинской ССР. Автором инициативы стал советский лидер Никита Хрущев.