ОАЭ запустят спутник на российской ракете с космодрома Восточный

Объединенные Арабские Эмираты запустят спутник PHI-Demo на российской ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Об этом со ссылкой на Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида сообщает РИА Новости.

Инициатива запуска космического аппарата принадлежит властям Дубая. Старт носителя с полезной нагрузкой состоится 27 июня в 14:34 по московскому времени.

Миссия PHI-Demo, созданная компаниями из ОАЭ и Великобритании, включает аппарат для обеспечения связи IoT, позволяющий взаимодействовать с устройствами, работающими в сетях пятого поколения 5G.

20 июня «Роскосмос» сообщил, что на космодроме Восточный собрана головная часть ракеты «Союз-2.1б», включающая разгонный блок «Фрегат» и 43 спутника. Ожидается, что в ходе пуска 27 июня на околоземную орбиту будут выведены аппараты «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутных малых спутника.