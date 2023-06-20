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14:22, 20 июня 2023Наука и техника

На Восточном собрали головную часть «Союза» с разгонным блоком и 43 спутниками

«Роскосмос»: собрана головная часть ракеты «Союз» с разгонным блоком и 43 спутниками

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На космодроме Восточный собрана головная часть ракеты «Союз-2.1б», включающая разгонный блок «Фрегат» и 43 спутника. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

«На космодроме накатили обтекатель на головной блок и провели электрические испытания. Космическая головная часть подготовлена к транспортированию на общую сборку», — сообщили в госкорпорации.

Ожидается, что в ходе пуска на околоземную орбиту будут выведены аппараты «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутных малых спутника.

Среди них — спутник-сервер RuVDS, по своим размерам сопоставимый со спичечным коробком.

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В июне ТАСС со ссылкой на Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения сообщил, что радиолокационный космический аппарат «Кондор-ФКА» запустили досрочно по просьбе «Роскосмоса» из-за непредвиденной ситуации со спутником «Метеор-М».

Запуск «Союз-2.1б» с «Метеор-М» № 2-3 намечен на 27 июня.

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    Иван Потапов
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