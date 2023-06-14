В России запустят спутник размером чуть больше спичечного коробка

Спутник-сервер размером чуть больше спичечного коробка запустят с Восточного 27 июня

Пико-спутник, который выполняет функции сервера, запустят с космодрома Восточный 27 июня. Размер аппарата немногим более спичечного коробка. Об этом сообщили ТАСС в компании RuVDS.

«Спутник-сервер RuVDS, разработанный хостинг-провайдером совместно с компанией "Малые космические системы" (МКС), упакован в пусковой контейнер и интегрирован в аппарат "СтратоСат ТК-1" компанией "Стратонавтика" после прохождения предполетных испытаний. Аппараты доставлены на космодром Восточный в Амурской области, что завершило цикл подготовительных мероприятий к запуску, запланированному на 27 июня», — сказали в компании.

Основатель и генеральный директор российского хостинг-провайдера RuVDS Никита Цаплин сообщил, что летные испытания аппарата продлятся около года. Он уточнил, что в рамках миссии состоится не только проверка работы серверных систем, но и реализация проектов по популяризации науки и технологий. Скорость передачи данных с аппарата пока составит 1,2 килобита в секунду.

Аппарат, размер которого составит 5х5х5 сантиметров, разместят с помощью пускового контейнера компании МКС в спутнике «СтратоСат ТК-1». Его в свою очередь интегрируют в пусковой контейнер для кубсатов. «СтратоСат ТК-1» запустят попутной нагрузкой вместе со спутником гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» № 2-3.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что вместе с аппаратом «Метеор-М» № 2-3 на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запустят 42 российских и зарубежных спутника.