«Роскосмос» вместе с «Метеор-М» № 2-3 запустит 42 спутника

«Роскосмос»: вместе с КА «Метеор-М» № 2-3 будут запущены 42 спутника

Вместе с гидрометеорологическим космическим аппаратом (КА) «Метеор-М» № 2-3 с космодрома Восточный на ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» будут запущены 42 российских и зарубежных спутника. Об этом сообщает в Telegram «Роскосмос».

Подготовка к запуску малых спутников начнется в ближайшее время. Все 42 спутника уже прибыли на космодром. Отмечается, что по проекту Space-Pi будет запущено 16 КА, по программе «УниверСат» — 9 спутников.

«Еще 17 малых космических аппаратов будут запущены в интересах российских и зарубежных коммерческих заказчиков», — сообщили в госкорпорации.

В июне ТАСС со ссылкой на Научно-производственное объединение (НПО) машиностроения сообщил, что радиолокационный космический аппарат «Кондор-ФКА» запустили досрочно по просьбе «Роскосмоса» из-за непредвиденной ситуации со спутником «Метеор-М».

В том же месяце агентство со ссылкой на туроператора RocketTrip сообщило, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный запланировали на 11 августа.