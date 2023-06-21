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01:27, 21 июня 2023Бывший СССР

В ДНР назвали переломный момент для украинских военных в ходе спецоперации

Полковник Пинчук: переломным моментом СВО станет массовая сдача в плен украинских офицеров

Фото: Diego Herrera / Globallokpress.com

Первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук в беседе с URA.RU назвал переломный момент для украинских военных в ходе специальной военной операции (СВО). По его словам, таковым станет массовая сдача в плен офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Есть только один вариант, когда сдача в плен становится важным фактором, — когда сдаются не какие-то отдельные солдаты, а офицеры, желательно со своими воинскими частями», — отметил эксперт.

Он привел в пример капитуляцию фельдмаршала Фридриха Паулюса под Сталинградом в 1943 году. По словам Пинчука, сдача в плен целых подразделений означает, что военная ситуация стала критической, а психологический настрой упал.

Полковник запаса указал, что единичная сдача в плен является сопутствующим явлением, поскольку штурмовые операции сложнее для военнослужащих, чем оборонительные, и требуют особого склада психики. А для широкомасштабного наступления требуется масса солдат, которые «не очень сильно в восторге от происходящего», добавил он, поэтому любые штурмы периодически приводят к пленным.

Ранее военкор ВГТРК Александр Сладков заявил, что украинские военные сдаются в плен целыми подразделениями. Подобное положение дел он назвал главным признаком успеха Минобороны России.

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    Марина Совина
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