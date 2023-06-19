Военкор сообщил о резком увеличении числа случаев сдачи в плен солдат ВСУ

Военкор Сладков: украинцы сдаются в плен подразделениями

Статистика перехода в плен среди солдат Вооруженных силу Украины (ВСУ) резко возросла. Об этом сообщается в Telegram-канале репортера ВГТРК Александра Сладкова.

Подобное положение дел он назвал главным признаком успеха Минобороны России. «Это даже не прочность линии фронта, не большие потери противника. Другое — украинцы начали сдаваться в плен», — говорится в сообщении. Сладков подчеркнул, что речь идет о массовом сдаче в плен, в том числе подразделениями.

По мнению военкора, это является тревожным звонком для Киева и НАТО. «Это надлом, который может превратиться в разрушение», — заявил Сладков.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, бойцы ВСУ стали чаще сдаваться в плен. «Есть такая тенденция. Абсолютно точно», — сказал он.