Подрыв железной дороги в Крыму попал на видео

В сети появились кадры подрыва железнодорожных путей в районе Феодосии

Подрыв железнодорожных путей в районе Феодосии попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash.

На появившихся в сети кадрах, сделанных в ночь на 21 июня, видна вспышка света в темноте и слышен звук взрыва.

Как стало известно ранее, сейчас сотрудники правоохранительных органов проверят версию о возможной диверсии. Из-за ЧП были отменены две электрички, пассажиров доставят до нужных станций на автобусах.

По предварительным данным, движение должны восстановить в течение двух часов. В результате инцидента никто не пострадал.