Неизвестные повредили железнодорожные пути в Крыму

В Крыму неизвестные повредили железнодорожные пути в районе Феодосии

Неизвестные повредили железнодорожные пути в районе Феодосии в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверят версию о возможной диверсии. Из-за ЧП были отменены две электрички, пассажиров доставят до нужных станций на автобусах.

По предварительным данным, движение должны восстановить в течение двух часов. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчину арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге.