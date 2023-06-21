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09:24, 21 июня 2023Силовые структуры

Неизвестные повредили железнодорожные пути в Крыму

В Крыму неизвестные повредили железнодорожные пути в районе Феодосии

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Неизвестные повредили железнодорожные пути в районе Феодосии в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверят версию о возможной диверсии. Из-за ЧП были отменены две электрички, пассажиров доставят до нужных станций на автобусах.

По предварительным данным, движение должны восстановить в течение двух часов. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчину арестовали за поджог релейных шкафов на железной дороге.

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    Елизавета Новикова
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