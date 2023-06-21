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22:05, 21 июня 2023Мир

Изнасиловавшему чайку британцу вынесли приговор

В Британии мужчину приговорили к 24 неделям тюрьмы за изнасилование чайки

Фото: Arben Celi / Reuters

В Великобритании вынесли приговор 40-летнему жителю Сандерленда, который признался в изнасиловании чайки. Об этом сообщает издание Express.

Как рассказал Дэвид Ли (David Lee), он поймал птицу и надругался на ней, смотря порно на телефоне. Инцидент произошел в августе прошлого года и попал на уличные камеры видеонаблюдения. При этом во время задержания мужчина настаивал, что решил, что чайка была ранена и якобы искал в телефоне адреса ветеринарных клиник. Однако в ходе расследования выяснилось, что мужчина просматривал порнографические сайты.

В апреле этого года Ли признал себя виновным, однако вынесение приговора было отложено в связи с подготовкой психиатрического заключения. Суд приговорил его к 24 неделям тюрьмы.

Ранее в Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже и изнасиловании козленка. По данным МВД по региону, 13 мая в полицию обратилась жительница поселка Щучье озеро. Она рассказала, что у нее похитили животное. В социальных сетях появилась информация, что козленка схватил фигурант, затащил в кусты и надругался над ним.

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    Марина Совина
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