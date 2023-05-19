Россиянина задержали по подозрению в краже и изнасиловании козленка

Под Пермью задержали ранее судимого мужчину по подозрению в краже и изнасиловании козленка

В Пермском крае задержали мужчину, подозреваемого в краже и изнасиловании козленка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По данным ведомства, 13 мая в полицию обратилась жительница поселка Щучье озеро. Она рассказала, что у нее похитили животное. В социальных сетях появилась информация, что козленка схватил фигурант, затащил в кусты и надругался над ним. Отмечается, что питомцу было около двух месяцев. Он получил тяжелые травмы и был прооперирован.

Зоозащитники рассказали, что задержанный уже был ранее судим за изнасилование пенсионерки. Сейчас возбуждено дело по части 2 статьи 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ. Также проводится проверка по факту жесткого обращения с животным.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС во Владимирской области спасли из пожара 20 козлят и кота.