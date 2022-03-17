Российские спасатели вынесли из огня два десятка козлят и кота

Сотрудники МЧС спасли из пожара 20 козлят и кота во Владимирской области

Сотрудники МЧС во Владимирской области при тушении пожара смогли спасти два десятка козлят и одного кота. Об этом сообщает ГТРК «Владимир».

Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь с 15 на 16 марта — очевидцы сообщили, что в деревне Языково загорелся частный дом с пристройкой. Прибывшим на место пожарным местные жители рассказали, что внутри здания могут находиться люди.

Обследовав помещения, спасатели установили, что людей внутри нет. Однако в пристройке они обнаружили сразу 20 козлят. Кроме того, в доме под диваном был найден кот. Всех животных вынесли из огня. Об их состоянии не сообщается.

Ранее в марте стало известно, что волонтеры спасли жизнь лису, которого сбил поезд под Екатеринбургом. Отмечалось, что животное едва не лишилось зрения, однако неравнодушным россиянам удалось это предотвратить.