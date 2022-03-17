Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

Российские спасатели вынесли из огня два десятка козлят и кота

Сотрудники МЧС спасли из пожара 20 козлят и кота во Владимирской области

Фото: ГТРК «Владимир»

Сотрудники МЧС во Владимирской области при тушении пожара смогли спасти два десятка козлят и одного кота. Об этом сообщает ГТРК «Владимир».

Сообщение о пожаре поступило спасателям в ночь с 15 на 16 марта — очевидцы сообщили, что в деревне Языково загорелся частный дом с пристройкой. Прибывшим на место пожарным местные жители рассказали, что внутри здания могут находиться люди.

Обследовав помещения, спасатели установили, что людей внутри нет. Однако в пристройке они обнаружили сразу 20 козлят. Кроме того, в доме под диваном был найден кот. Всех животных вынесли из огня. Об их состоянии не сообщается.

Ранее в марте стало известно, что волонтеры спасли жизнь лису, которого сбил поезд под Екатеринбургом. Отмечалось, что животное едва не лишилось зрения, однако неравнодушным россиянам удалось это предотвратить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин позвал в Крым крупные банки и бизнес
В Госдуме создадут комиссию по расследованию фактов вмешательства в дела России
Поддерживавшая Байдена газета признала подлинность компромата на его сына
Бывшего сотрудника налоговой инспекции осудили за взятки от четырех россиян
Кобра укусила мужчину во время трюка с тремя змеями
Минобороны озвучило результаты анализа документов из украинских лабораторий
Психолог назвал три способа отвлечься от тревожных мыслей
Россия уличила ООН в утрате нейтрального статуса
Гора из «Игры престолов» поставил под сомнение готовность соперника к поединку
Стало известно о посещаемости Алисы Тепляковой в МГУ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.