На Урале волонтеры спасли найденного на железнодорожных путях лиса без хвоста

Волонтеры спасли жизнь лисенку, которого сбил поезд под Екатеринбургом. Как уточняет KP.RU, животное едва не лишилось зрения, однако неравнодушным россиянам удалось это предотвратить.

В беседе с журналистами уральский волонтер Татьяна Голик рассказала, что получившего травмы зверя она забрала в свой реабилитационный центр помощи экзотическим животным и животным-инвалидам «Особый питомец». По ее словам, лиса нашли на железнодорожных путях 20 января сотрудники станции.

У потерявшего сознание животного не было хвоста, из-за сотрясения мозга оно потеряло сознание. «Мы делали все необходимые процедуры при черепно-мозговой травме, давали специальные препараты, чтобы его состояние не ухудшалось. Благодаря этому уже через пару дней нам все-таки удалось вернуть зрение бедняжке», — рассказала собеседница издания, отметив, что хвост лиса со временем зажил, однако без него он едва ли сможет вернуться в привычную среду обитания.

«Есть желающие его приютить, но в частные руки мы не отдаем лис, потому что это запрещенный к содержанию вид. Поэтому теперь малыш будет жить у нас», — добавила Голик, указав, что нового подопечного зовут Лисом. Она отметила, что животное уже немолодое, однако точный возраст ей определить не удалось.

Волонтер рассказала, что с самого начала животное легко шло на контакт с людьми, позволяло брать себя на руки и гладить. Голик добавила, что планирует в будущем показать своего подопечного специалистам, чтобы те его осмотрели.

Издание указывает, что реабилитационный центр «Особенный питомец» размещен в частном доме россиянки и на территории арендуемого участка в Полевском. Отмечается, что в центре практически на постоянной основе находится порядка сотни животных. Голик призналась, что фонду нужно свое отдельное помещение. «Мы забираем больных или раненных животных, возим к врачам, на рентгены, а потом выхаживаем, кормим и лечим по назначению врачей», — подчеркнула она, указав, что выздоровевших подопечных волонтеры отпускают на волю.

