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07:27, 21 июня 2023Россия

Раскрыт способ ВСУ скрывать реальное количество погибших

Военный политолог Иванников: ВСУ скрывают число погибших с помощью переносных крематориев

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Военный политолог, подполковник запаса МВД Олег Иванников в разговоре с Ura.ru раскрыл способ, с помощью которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) скрывают истинное количество погибших среди личного состава. Он уточнил, что с этой целью они используют переносные крематории.

«Для утилизации и кремирования солдат ВСУ, погибших в ходе военных действий, из Германии было специально доставлено порядка 20 переносных крематориев», — заявил Иванников.

Эксперт подчеркнул, что они были размещены почти по всей линии группировки ВСУ и активно используются для того, чтобы скрыть реальное число погибших бойцов, а также предотвратить развитие эпидемии, которая, по его словам, появилась во многих украинских подразделениях.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ стали применять на запорожском направлении тактику мелких порезов и волновых наступлений.

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    Марина Совина
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