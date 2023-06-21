В Запорожской области рассказали о тактике мелких порезов ВСУ

Рогов заявил об использовании ВСУ тактики мелких порезов в Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять на запорожском направлении тактику мелких порезов и волновых наступлений. Его слова приводит ТАСС.

Рогов рассказал, что ВСУ начали использовать тактику мелких порезов и волновых наступлений. «Волна за волной, так называемые мясные штурмы, когда приходит техника, бросают новых, разворачивается, берет новую группу и вновь кидает», — сообщил он.

Ранее Рогов рассказал о последствиях ракетных ударов по Запорожью. Он заявил, что атаки по территории региона в ночь на 20 июня вызвали детонацию боеприпасов. По словам представителя области, ракетные удары уничтожили объекты, используемые ВСУ, и военную технику. До этого Рогов рассказал о десяти взрывах в Запорожье, случившихся ночью 19 июня.