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06:14, 21 июня 2023Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о тактике мелких порезов ВСУ

Рогов заявил об использовании ВСУ тактики мелких порезов в Запорожской области
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять на запорожском направлении тактику мелких порезов и волновых наступлений. Его слова приводит ТАСС.

Рогов рассказал, что ВСУ начали использовать тактику мелких порезов и волновых наступлений. «Волна за волной, так называемые мясные штурмы, когда приходит техника, бросают новых, разворачивается, берет новую группу и вновь кидает», — сообщил он.

Ранее Рогов рассказал о последствиях ракетных ударов по Запорожью. Он заявил, что атаки по территории региона в ночь на 20 июня вызвали детонацию боеприпасов. По словам представителя области, ракетные удары уничтожили объекты, используемые ВСУ, и военную технику. До этого Рогов рассказал о десяти взрывах в Запорожье, случившихся ночью 19 июня.

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    Марина Совина
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