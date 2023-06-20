Рогов рассказал о последствиях ракетных ударов по Запорожью

Рогов: российская армия нанесла ракетные удары по расположениям военнослужащих ВСУ

Ракетные удары российской армии по Запорожью в ночь на 20 июня вызвали детонацию боеприпасов и гибель военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что ракетные удары уничтожили объекты, используемые ВСУ, и военную технику.

Рогов опроверг версию украинских властей о том, что прилеты были по мирным объектам. По его словам, долгий пожар и детонация может происходить только в местах хранения боеприпасов.

Ранее Рогов рассказал о десяти взрывах в Запорожье, которые случились ночью 19 июня.