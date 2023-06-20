Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:49, 20 июня 2023Бывший СССР

Рогов рассказал о последствиях ракетных ударов по Запорожью

Рогов: российская армия нанесла ракетные удары по расположениям военнослужащих ВСУ

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Ракетные удары российской армии по Запорожью в ночь на 20 июня вызвали детонацию боеприпасов и гибель военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он уточнил, что ракетные удары уничтожили объекты, используемые ВСУ, и военную технику.

Материалы по теме:
«Сидят бойцы в окопах, а им привозят шашлык» Как россияне кормят участников СВО
«Сидят бойцы в окопах, а им привозят шашлык»Как россияне кормят участников СВО
14 июня 2023
«Еду воевать за фашистов» Зачем на Украине создали Русский добровольческий корпус и что скрывает прошлое его бойцов?
«Еду воевать за фашистов»Зачем на Украине создали Русский добровольческий корпус и что скрывает прошлое его бойцов?
19 июня 2023

Рогов опроверг версию украинских властей о том, что прилеты были по мирным объектам. По его словам, долгий пожар и детонация может происходить только в местах хранения боеприпасов.

Ранее Рогов рассказал о десяти взрывах в Запорожье, которые случились ночью 19 июня.

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости
    В Госдуме спрогнозировали сроки завершения украинского контрнаступления
    Китай прокомментировал желание Бангладеш присоединиться к БРИКС
    Cтали известны подробности взрыва в отделении банка в российском регионе
    В США предрекли потерю Одессы и Харькова Украиной
    Пассажир отомстил попутчице за «вонючие ноги» и вызвал споры в сети
    Любителей поздно ложиться предупредили о меньшей продолжительности жизни
    Участника украинского нацбатальона «Айдар» Мурыгу осудили на 16 лет
    Дерипаска предупредил о последствиях в случае подрыва Запорожской АЭС
    Игрок «Локомотива» рассказал о прозвище Дзюбы в команде
    Нарышкин заявил о сдерживании группировки НАТО в контрнаступлении ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.