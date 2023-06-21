Во Владивостоке к юбилею Михаила Пришвина открылась выставка «В царстве Берендея»

К юбилею писателя Михаила Пришвина во Владивостоке открылась выставка «В царстве Берендея». Как уточняет ТАСС, ознакомиться с экспозицией можно в стенах Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Выставка включает несколько разделов: желающие смогут побывать в кабинете писателя в мемориальном музее в Дунино, осмотреть произведения художников группы «Дом Пришвина», а также заглянуть в дневники писателя и иллюстрированные дальневосточными художниками книги.

В пресс-службе культурного учреждения назвали выставку о Пришвине рассказом про личное пространство писателя-натуралиста. «Акцент выставки сделан на дальневосточном периоде в жизни писателя. Он оказался плодотворным и для дневниковых записей, и для литературных произведений, созданных после поездки на Дальний Восток», — рассказали в музее.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылась посвященная сказкам выставка.