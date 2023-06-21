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15:18, 21 июня 2023Моя страна

В Нижнем Новгороде открылась посвященная сказкам выставка

В Нижнем Новгороде открыли выставку собрания шедевров русского искусства на тему сказок

Кадр: Георгий Поветкин / ТАСС

Выставку собрания шедевров русского искусства на тему сказок и былин открыли в Нижегородском художественном музее (НГХМ) во вторник, 20 июня. Как уточняет со ссылкой на корреспондента ТАСС, экспозиция включает экспонаты из коллекции НГХМ, а также Русского музея, Третьяковской галереи и Музея музыки.

Комментируя открытие выставки, генеральный директор Русского музея Алла Манилова сочла важным тот факт, что коллекция экспонатов представлена именно в Нижнем Новгороде. «Этот край был свидетелем невероятного творческого взлета нашего гения — Александра Сергеевича [Пушкина]», — пояснила она, добавив, что в родовой усадьбе поэта в Болдино были созданы многие из величайших произведений отечественной литературы, в число которых входят и сказки.

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович также высказался об открытии выставки, назвав это событие фантастикой. «Все эти картины, их большая часть, они в подкорке у каждого поколения. Возможность увидеть их живьем — это очень-очень большая удача», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Крыму пройдет фестиваль пленэрной живописи.

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