Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:00, 21 июня 2023Путешествия

Стюардессы частных самолетов рассказали о диковинных блюдах для богачей

Стюардессы частных самолетов рассказали, что богачам подают осьминогов и желтохвоста

Фото: MakroBetz / Shutterstock / Fotodom

Стюардессы частных самолетов рассказали о диковинных блюдах, которые подают богачам во время полетов. Секретами они поделились в своих TikTok-аккаунтах, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Так, по словам стюардессы частного самолета Jacqueline Travels, обеспеченным пассажирам предлагают ассорти из девяти блюд. В него входят хрустящая брюссельская капуста, осьминог на гриле, жаренный авокадо, лосось в соусе из судачи (цитрусовый фрукт из Японии — прим. «Ленты.ру»), суши-нигири с лососем, острый желтохвост, суп мисо и ваза со свежими фруктами.

Материалы по теме:
«Это отличный способ накопить на квартиру» Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
«Это отличный способ накопить на квартиру»Россиянка устроилась на королевскую яхту. Как она получила работу мечты?
3 февраля 2022
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022

Другая стюардесса частного самолета, Кристен М. (Kristen M), тоже разместила в TikTok видео, где показала меню пассажиров. На опубликованных кадрах видны горшочки с икрой, тарелки с красиво выложенными кусочками мяса и сыра, креветки, авторские пирожные и бутылки винтажного шампанского.

Своим опытом трапезы на бортах частных самолетов поделились и другие пользователи TikTok. Звезда соцсетей Рафаэль Гомес (Raphael Gomes) признался, что во время полета на завтрак ел омлет с семенами чиа, а на обед — яйцо по-шотландски с кальмарами и курицу кацу (японское блюдо, которое представляет собой жаренную в панировке куриную котлету — прим. «Ленты.ру»). Гомеш подписал свое видео: «Омлет за 50 тысяч долларов».

Ранее старшая стюардесса роскошной суперъяхты поделилась секретами своей работы и рассказала о самых странных просьбах миллиардеров. По словам 39-летней Жизель (Giselle), богачи часто обращаются к персоналу с довольно шокирующими предложениями. Например, один гость хотел, чтобы кто-то из членов экипажа наблюдал за ним во время еды.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости
    Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году
    На Украине оценили объем использованных в ходе контрнаступления сил
    Настя Ивлеева показала содержимое своей сумки
    Газ в Европе продолжил дешеветь
    Более половины квартир в новостройках в России решили продавать по акции
    Разработчик рассказал об улучшении подлодок «Борей»
    В Британии поддержали идею об упрощенном вступлении Украины в НАТО
    Популярная ведущая пожаловалась на негатив в соцсетях
    Последствия запрета импорта российской нефти по «Дружбе» оценили
    Блогерша показала небритое тело в летнем наряде и восхитила подписчиков
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.