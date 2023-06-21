Стюардессы частных самолетов рассказали о диковинных блюдах для богачей

Стюардессы частных самолетов рассказали, что богачам подают осьминогов и желтохвоста

Стюардессы частных самолетов рассказали о диковинных блюдах, которые подают богачам во время полетов. Секретами они поделились в своих TikTok-аккаунтах, на что обратило внимание издание Daily Mail.

Так, по словам стюардессы частного самолета Jacqueline Travels, обеспеченным пассажирам предлагают ассорти из девяти блюд. В него входят хрустящая брюссельская капуста, осьминог на гриле, жаренный авокадо, лосось в соусе из судачи (цитрусовый фрукт из Японии — прим. «Ленты.ру»), суши-нигири с лососем, острый желтохвост, суп мисо и ваза со свежими фруктами.

Другая стюардесса частного самолета, Кристен М. (Kristen M), тоже разместила в TikTok видео, где показала меню пассажиров. На опубликованных кадрах видны горшочки с икрой, тарелки с красиво выложенными кусочками мяса и сыра, креветки, авторские пирожные и бутылки винтажного шампанского.

Своим опытом трапезы на бортах частных самолетов поделились и другие пользователи TikTok. Звезда соцсетей Рафаэль Гомес (Raphael Gomes) признался, что во время полета на завтрак ел омлет с семенами чиа, а на обед — яйцо по-шотландски с кальмарами и курицу кацу (японское блюдо, которое представляет собой жаренную в панировке куриную котлету — прим. «Ленты.ру»). Гомеш подписал свое видео: «Омлет за 50 тысяч долларов».

Ранее старшая стюардесса роскошной суперъяхты поделилась секретами своей работы и рассказала о самых странных просьбах миллиардеров. По словам 39-летней Жизель (Giselle), богачи часто обращаются к персоналу с довольно шокирующими предложениями. Например, один гость хотел, чтобы кто-то из членов экипажа наблюдал за ним во время еды.