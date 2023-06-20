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19:01, 20 июня 2023Путешествия

Стюардесса роскошной суперъяхты рассказала о странных просьбах миллиардеров

Стюардесса яхты рассказала о госте, который хотел, чтобы за ним наблюдали во время еды

Фото: Unsplash

Старшая стюардесса роскошной суперъяхты поделилась секретами своей работы и рассказала о самых странных просьбах миллиардеров. Ее историю опубликовало издание Daily Star.

По словам 39-летней Жизель (Giselle), богачи часто обращаются к персоналу с довольно шокирующими предложениями. «Однажды гость-мультимиллионер хотел заплатить десять тысяч долларов члену экипажа, который испражнится на стеклянный стол, пока тот будет лежать под ним», — поделилась стюардесса, не уточнив, было ли выполнено это пожелание.

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Другой гость хотел, чтобы кто-то из членов экипажа наблюдал за ним во время еды. Поэтому хостес приходилось стоять в углу комнаты каждый раз, когда он обедал. «Выполнить любой запрос, каким бы странным или безумным он ни казался, — это наш долг. Если он не носит сексуального характера и не угрожает здоровью или жизни экипажа», — пояснила Жизель. Она добавила, что владельцы суперъяхт говорят, что экипаж «должен соответствовать их яхте» и быть «таким же красивым».

Ранее бортпроводница, проработавшая на частном самолете более десяти лет, рассказала о самых странных просьбах богатых и знаменитых клиентов. По ее словам, богачи не всегда ведут себя прилично, в частности, некоторые сильно напиваются во время рейса. Кроме того, влиятельные люди часто просят о странных услугах во время полета — например, однажды ВИП-клиентка потребовала немедленно посадить самолет, поскольку хотела съесть гамбургер.

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    Марина Черняк
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