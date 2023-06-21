Среда обитания
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12:48, 21 июня 2023Среда обитания

Названы провалившие мусорную реформу регионы

РЭО: план по мусорной реформе не выполняют 23 субъекта РФ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России 23 региона провалили мусорную реформу и не могут достичь плановых показателей федерального проекта, сообщил на своем сайте Российский экологический оператор (РЭО).

Успех региона в реализации мусорной реформы определяют по количеству направленных на обработку, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО). Самые отстающие округа по итогам пяти месяцев 2023 года — Уральский и Южный. Там более половины регионов не достигают поставленных целей. В Дальневосточном, Северо-Западном и Приволжском округах порядка 30 процентов регионов не справляются с реализацией мусорной реформы.

Основные причины отставания регионов — сезонные отклонения, необходимость ремонтировать оборудование и формировать товарные партии отходов, чтобы отправлять их на утилизацию, заявил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Только в Сибирском федеральном округе все регионы справляются с поставленными задачами. Всего 62 из 89 российских регионов достигают целей реформы.

Ранее среди проблемных регионов называли Хакасию и Орловскую область, где затягивались процессы по созданию новых объектов обращения с мусором. Так, в Хакасии, по данным на февраль, не работал ни один объект обработки и переработки ТКО. А в Орловской области оказалось недостаточно мощностей для размещения отходов, поскольку новый полигон долго вводился в эксплуатацию.

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    Мария Черкасова
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