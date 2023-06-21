Россияне назвали самое популярное произведение Ремарка

«Литрес»: «На западном фронте без перемен» названа самой любимой книгой Ремарка у россиян

Роман «На западном фронте без перемен» назван самым любимым произведением немецкого писателя Эриха Марии Ремарка среди россиян. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса цифровых книг «Литрес», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Статистка продаж книг автора на площадке также показал, что второй по популярности работой Ремарка является «Ночь в Лиссабоне», на третьем месте рейтинга — «Жизнь взаймы». В топ-10 списка также вошли «Три товарища», «Время жить и время умирать» и «Триумфальная арка».

Отмечается, что за год с 18 июня 2022-го по 18 июня 2023 года продажи книг Ремарка выросли на 56 процентов. «Он занял второе место по продажам в жанре "зарубежная классика" после Джорджа Оруэлла», — подчеркнули в «Литресе».

Ранее россияне назвали отечественных писателей, которыми они гордятся больше всего. Опрос среди пользователей «Литреса» в преддверии Дня России показал, что самым значимым для страны автором является Александр Пушкин. Михаил Булгаков и Федор Достоевский оказались на втором и третьем местах списка соответственно.