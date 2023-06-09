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15:43, 9 июня 2023Культура

Россияне назвали самых значимых отечественных писателей

«Литрес»: россияне назвали Пушкина самым значимым для страны отечественным писателем

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Россияне назвали отечественных писателей, которыми они гордятся больше всего. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса цифровых книг «Литрес», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В преддверии Дня России «Литрес» провел опрос среди своих пользователей, который показал, что самым значимым для страны автором является Александр Пушкин. Михаил Булгаков и Федор Достоевский оказались на втором и третьем месте списка соответственно. Первую пятерку рейтинга закрывают Антон Чехов и Лев Толстой.

«Первое место читатели ожидаемо отдали Александру Сергеевичу — это автор, любовь к которому мы взращивали с детства и стихотворения которого каждый из нас знает наизусть. Без Пушкина действительно сложно представить русскую словесность», — подчеркнули в «Литрес».

В топ-10 классиков, которыми гордятся россияне, также вошли Сергей Есенин, Николай Гоголь, Михаил Лермонтов, Анна Ахматова и Корней Чуковский. 96 процентов опрошенных ответили, что гордятся отечественными писателями, а 90 респондентов отметили, что их произведения актуальны и сегодня.

В начале 2023 года россияне назвали главных авторов 2022 года. Больше всего голосов получили Захар Прилепин, Александр Пушкин и Виктор Пелевин.

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    Сергей Равин
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