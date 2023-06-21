Более пяти тысяч снарядов ВСУ ударили по Шебекинскому городскому округу за месяц

Гладков сообщил о более пяти тысячах прилетов по Шебекинскому городскому округу за месяц

За минувший месяц по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ударили более пяти тысяч снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из ежедневных сводок губернатора региона Вячеслава Гладкова, опубликованных в его Telegram-канале.

Интенсивность обстрелов Шебекинскоого городского округа начала резко расти с 26 мая, когда власти зафиксировали 106 прилетов. 31 мая артиллерия ВСУ нанесла многочисленные удары сразу по нескольким населенным пунктам. В результате пострадали 12 человек, а также были повреждены жилые дома и административные здания.

1 июня муниципалитет подвергся самому мощному обстрелу со стороны Украины за все время специальной военной операции. За сутки противник выпустил 850 снарядов. Гладков сообщал о четырех пострадавших. Также были повреждены жилые дома, административные здания, общежитие, а также местные предприятия и коммерческие объекты. Интенсивность обстрелов спала только 10 июня

Всего «Лента.ру» насчитала 5190 прилетов на территорию муниципалитета в период с 20 мая по 20 июня. При этом в одном случае губернатор сообщал о массовом обстреле, не уточняя число ударов. Кроме того, часть дронов и снарядов, которыми атаковали Белгородскую область, не взорвались, поэтому цифра носит приблизительный характер.

По информации из сводок Гладкова, за месяц на Белгородскую область упало более 7800 боеприпасов. «Лента.ру» составила карту, на которой видно, какие районы региона были атакованы, и сколько прилетов зафиксировали власти.