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12:45, 21 июня 2023Силовые структуры

По делу Блиновской арестовали 35 иностранных счетов

По делу блогерши и автора «Марафона желаний» Блиновской арестовали 35 иностранных счетов

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

По делу блогерши и автора «Марафона желаний» Елены Блиновской арестовали 35 иностранных счетов. Об этом сообщает ТАСС в среду, 21 июня.

Также следствие намерено наложить арест на имущество Блиновской и ее супруга.

В среду Пресненский суд Москвы решит вопрос о продлении срока домашнего ареста.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.

Блиновскую задержали 27 апреля в Смоленской области при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. На следующий день блогершу поместили под домашний арест. Ей запретили пользоваться средствами связи и интернетом.

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    Владимир Шарапов
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