Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе

Губернатор Развожаев: причиной громких звуков в Севастополе стала тренировка военных

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков, которые были слышны в городе, в своем Telegram-канале.

«Вижу, как украинские паблики пытаются разогнать очередную «перемогу», якобы в море у Севастополя что-то сбили», — написал он. По словам Развожаева, причиной громких звуков стала тренировка Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова по противоподводно-диверсионному обеспечению с использованием реактивных бомбометов. «В городе все спокойно», — заверил губернатор.

О проведении учений Черноморского флота на Южном молу в Севастополе Развожаев также сообщал 11 июня.

В тот же день Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать корабль «Приазовье» Черноморского флота. Все украинские катера уничтожили в 300 километрах к юго-востоку от Севастополя. Российский корабль повреждений не получил.