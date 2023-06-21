В российской школе кончилась пробная версия Excel и сорвала ЕГЭ по информатике

В одной из школ Ингушетии кончилась пробная версия Excel и сорвала ЕГЭ по информатике

В одной из школ Ингушетии на компьютерах закончилась пробная версия программы Microsoft Excel, из-за чего Единый государственный экзамен (ЕГЭ) сорвался, и школьники не смогли его полностью закончить. Об этом сообщает издание Baza.

Экзамен прошел еще 19 июня. Выпускники, сдававшие его в школе №4 в Назрани, должны были пройти одну из частей на компьютере. Однако документ, где нужно было провести расчеты, нельзя было отредактировать, так как на компьютерах кончилась пробная версия Excel, а лицензионной на них не было.

Администраторы попробовали решить проблему, но всем помочь не удалось. В итоге часть школьников не смогла выполнить задание. По данным авторов поста, в Минобрнауки посоветовали выпускникам писать жалобу или заявление на пересдачу. В свою очередь представители российского учебного заведения заявили, что вопрос с программой решили за две-три минуты.

Baza отмечает, что компьютеров в школе не хватало, поэтому дополнительные привезли за несколько дней до начала экзамена и не успели их проверить.

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