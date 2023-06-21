Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:46, 21 июня 2023Среда обитания

Mastercard решила уничтожать карты ради спасения планеты

Mastercard предоставит шредеры банку HSBC, чтобы уничтожать пластиковые кредитные карты

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Международная платежная система Mastercard запустила пилотный проект, в рамках которого решила уничтожать дебетовые и кредитные карты в шредерах. Мера связана с борьбой с загрязнением пластиком, которое ухудшает состояние окружающей среды. Об этом сообщает Reuters.

Ради спасения планеты от загрязнения платежная система предоставит крупнейшему банку Великобритании HSBC машины, которые способны уничтожить 10 тысяч карт. Объем эквивалентен 50 килограммам пластика. Затем содержимое шредеров отправят на заводы, занимающиеся переработкой.

Пока проект запустили на ближайшие шесть месяцев. В Mastercard надеются, что к ним присоединяться банки по всему миру. «Этот пилотный проект по переработке даст нам очень важную информацию и послужит основой для наших долгосрочных планов», — заявили в HSBC.

В 2022 году в Великобритании активисты экологического движения Extinction Rebellion массово атаковали один из крупнейших банков страны Barclays. Так протестующие выступили против инвестиций финансовой организации во вредное для планеты ископаемое топливо.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом
    ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов
    Беспилотник самолетного типа сбили в приграничном российском регионе
    В России предложили бороться с дефицитом кадров за счет заключенных
    Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения
    ОАЭ запустят спутник на российской ракете
    Очевидец рассказал о моменте падения беспилотников в Подмосковье
    Врач раскрыла безопасную суточную дозу черешни
    Трамп сравнил решение по делу сына Байдена с штрафом за нарушение ПДД
    Финансировавшего ВСУ россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.