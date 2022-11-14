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17:28, 14 ноября 2022Среда обитания

Британские экоактивисты массово атаковали крупный банк

Экоактивисты устроили массовые протесты в 100 отделениях банка Barclays в Великобритании

Фоо: Toby Melville / Reuters

В Великобритании активисты экологического движения Extinction Rebellion массово атаковали один из крупнейших банков страны Barclays. Так протестующие выступили против инвестиций финансовой организации во вредное для планеты ископаемое топливо, сообщается на сайте объединения.

Участники акции расклеили в 45 отделениях банка плакаты с обвинением в использовании «климатического хаоса» ради прибыли. В городе Бирмингем экоактивисты облили масляной жидкостью несколько филиалов Barclays и написали краской из баллончиков на фасадах: «Крупнейший в Европе спонсор ископаемого топлива». В шотландском Глазго протестующие разбили окна одного из отделений, после чего стояли рядом с плакатами в руках, пока на место не прибыла полиция. Всего активисты атаковали более 100 филиалов банка.

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«Пришло время, чтобы Barclays осознал разрушительную роль, которую он играет в качестве крупнейшего в Европе финансиста ископаемого топлива, и изменил курс. Мы хотим, чтобы Barclays прекратил финансирование проектов, разрушающих природу», — заявил соучредитель Extinction Rebellion Гейл Брэдбрук. По оценкам экологического движения, Barclays инвестировал свыше 19,5 миллиарда в связанные с добычей нефти и газа проекты.

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Анна Аверьянова
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