Сальдо: ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра в интервью радио «Таврия», опубликовав детали разговора в своем Telegram.

Как отметил Сальдо, Днепр вошел в свои берега, однако постройкам причинен значительный ущерб. «Там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность», — добавил он. В частности, у домов разрушены фундаменты, а также обветшали стены. «Все это придется переделывать по-новому» — констатировал Сальдо.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что вода сошла более чем с половины домов, которые были затоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в них вернулись более 300 человек.