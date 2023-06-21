Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:12, 21 июня 2023Бывший СССР

Сальдо рассказал об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра

Сальдо: ниже Каховской ГЭС Днепр вошел в свои берега, но постройкам причинен сильный ущерб
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра в интервью радио «Таврия», опубликовав детали разговора в своем Telegram.

Как отметил Сальдо, Днепр вошел в свои берега, однако постройкам причинен значительный ущерб. «Там, где вода стояла, все те дома, жилые и хозяйственные постройки, то, что связано с жизнью человека, пришло в негодность», — добавил он. В частности, у домов разрушены фундаменты, а также обветшали стены. «Все это придется переделывать по-новому» — констатировал Сальдо.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что вода сошла более чем с половины домов, которые были затоплены в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС, в них вернулись более 300 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    ГУР Украины подтвердило атаку на свою штаб-квартиру
    Украина отвергла применение мин «Лепесток»
    Украинский танкист от страха раздавил американскую бронемашину
    Офис Зеленского заявил о вере в поставки ракет от союзников
    Сальдо рассказал об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра
    В России задумали переименовать уроки ОБЖ в «Защиту Родины»
    Роднина оценила проверку МОК в отношении Исинбаевой и Тарпищева
    Стало известно о перехвате двух беспилотников ВСУ в Курской области
    В Париже назвали возможную причину взрыва
    Названы распространенные заблуждения о поведении в жару
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.