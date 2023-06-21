Вода сошла более чем с половины затопленных домов в Херсонской области

Глава Херсонской области: вода сошла более чем с половины затопленных домов в регионе

Вода сошла более чем с 50 процентов домов, которые были затоплены в Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), в них вернулись более 300 человек. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Владимир Сальдо в Telegram.

Врио Херсонской области отметил, что благодаря слаженной работе МЧС и коммунальных предприятий, занимающихся откачкой воды из жилых домов, общественных зданий, а также расчистке придомовых территорий и улиц, удалось добиться ощутимого результата и освободить от воды более чем половину подтопленных зданий.

«В районы с нарушенным водоснабжением в результате наводнения налажена доставка продуктов питания, а также подвоз бутилированной питьевой воды. Только за сутки в регион в качестве гуманитарной помощи поступило свыше 40 тонн воды», — рассказал он.

Сальдо также сообщил, что после откачки воды в свои жилища вернулись 310 человек из 8,2 тысячи эвакуированных граждан. При этом в пунктах временного размещения сейчас остаются 1,9 тысячи человек.

В экстренных службах агентству ТАСС заявили, что от воды удалось освободить почти 11,8 тысячи домов, или 51 процент от всех подтопленных жилых зданий. Кроме того, она сошла с 64 социально значимых объектов и шести кладбищ. Энергоснабжение в Херсонской области к настоящему моменту смогли восстановить в четырех населенных пунктах полностью, а еще в трех — частично.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов оценил запасы воды на нужды сельского хозяйства в Запорожской области после разрушения Каховской ГЭС. Согласно его данным, их хватит на полтора месяца.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и указали на необходимость изучения последствий.