Врач оценила пользу и вред перекусов

Врач Александра Чистякова назвала кофе с шоколадом худшим вариантом перекуса

Врач Александра Чистякова назвала шоколад с кофе худшим способом перекусить. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вред и пользу и других вариантов перекуса.

По словам Чистяковой, правильный перекус должен соответствовать принципам здорового питания и его периодичности. «Любое бесконтрольное поедание всего, что попало под руку, когда возник аппетит, провоцирует всплеск инсулина, а также способствует повышенному потреблению, перееданию и накоплению жира», — конкретизировала врач.

Идеальные перекусы: зеленое яблоко или груша, 10 штук миндаля, 150 миллилитров нежирного кефира, греческий йогурт без добавок, злаковые хлебцы

Чистякова рекомендовала сохранять между перекусом и основным приемом пищи интервал в три-четыре часа: за это время еда успевает перевариться. Кроме того, необходимо исключить из рациона перекусы с быстрыми углеводами — сладким, продуктами с мукой высшего сорта, глутаматом натрия и усилителями вкуса.

Тренд на здоровые перекусы сформировал целое направление на рынке — функциональные продукты (белково-углеводные смеси и батончики, фитококтейли, кисели с коллагеном). Лучше не совмещать перекус с напитками, они увеличивают объем желудка, поэтому кофе с шоколадкой — плохой вариант Александра Чистякова врач

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что идеальный формат питания — это завтрак, обед и ужин, а также два перекуса: второй завтрак и полдник. При таком питании, по ее словам, ускоряется обмен веществ. На переваривание пищи организм тратит от 5 до 15 процентов калорий, поступающих с пищей. «Соответственно, чем чаще мы едим, тем усерднее приходится работать организму. Более мелкие порции способствуют лучшему перевариванию, а это влияет на перистальтику кишечника», — заключила врач.

Ранее Чистякова предупредила об опасности полного отказа от соли. Она пояснила, что без соли человек проживет не более 10 дней.