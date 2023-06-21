Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
09:14, 21 июня 2023Из жизни

Врач оценила пользу и вред перекусов

Врач Александра Чистякова назвала кофе с шоколадом худшим вариантом перекуса

Фото: Sarah Swinton / Unsplash

Врач Александра Чистякова назвала шоколад с кофе худшим способом перекусить. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вред и пользу и других вариантов перекуса.

По словам Чистяковой, правильный перекус должен соответствовать принципам здорового питания и его периодичности. «Любое бесконтрольное поедание всего, что попало под руку, когда возник аппетит, провоцирует всплеск инсулина, а также способствует повышенному потреблению, перееданию и накоплению жира», — конкретизировала врач.

Идеальные перекусы: зеленое яблоко или груша, 10 штук миндаля, 150 миллилитров нежирного кефира, греческий йогурт без добавок, злаковые хлебцы

Чистякова рекомендовала сохранять между перекусом и основным приемом пищи интервал в три-четыре часа: за это время еда успевает перевариться. Кроме того, необходимо исключить из рациона перекусы с быстрыми углеводами — сладким, продуктами с мукой высшего сорта, глутаматом натрия и усилителями вкуса.

Тренд на здоровые перекусы сформировал целое направление на рынке — функциональные продукты (белково-углеводные смеси и батончики, фитококтейли, кисели с коллагеном). Лучше не совмещать перекус с напитками, они увеличивают объем желудка, поэтому кофе с шоколадкой — плохой вариант

Александра Чистяковаврач
Материалы по теме:
Все о пользе и вреде авокадо. Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
Все о пользе и вреде авокадо.Как правильно выбрать спелое авокадо, и чем оно полезно? Отвечают диетологи
30 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
7 декабря 2022

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что идеальный формат питания — это завтрак, обед и ужин, а также два перекуса: второй завтрак и полдник. При таком питании, по ее словам, ускоряется обмен веществ. На переваривание пищи организм тратит от 5 до 15 процентов калорий, поступающих с пищей. «Соответственно, чем чаще мы едим, тем усерднее приходится работать организму. Более мелкие порции способствуют лучшему перевариванию, а это влияет на перистальтику кишечника», — заключила врач.

Ранее Чистякова предупредила об опасности полного отказа от соли. Она пояснила, что без соли человек проживет не более 10 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Минобороны назвало атаку на Московскую область террористическим актом
    ФСБ задержала завербованных спецслужбами Украины диверсантов
    Беспилотник самолетного типа сбили в приграничном российском регионе
    В России предложили бороться с дефицитом кадров за счет заключенных
    Бывшему начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения
    ОАЭ запустят спутник на российской ракете
    Очевидец рассказал о моменте падения беспилотников в Подмосковье
    Врач раскрыла безопасную суточную дозу черешни
    Трамп сравнил решение по делу сына Байдена с штрафом за нарушение ПДД
    Финансировавшего ВСУ россиянина задержала ФСБ по делу о госизмене
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.