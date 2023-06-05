Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:34, 5 июня 2023Забота о себе

Врач предупредила о вреде полного отказа от соли

Врач Чистякова предупредила, что при полном отказе от соли человек проживет около 10 дней

Фото: Unsplash

При полном отказе от соли человек проживет только 10 дней или чуть дольше, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о вреде исключения соли из рациона.

Жизнь каждой клетки в организме человека поддерживают ионы кальция, натрия и калия. Если полностью убрать соль из рациона, внутренних запасов организма хватит на 10-12 дней, пояснила Чистякова.

С пищевой солью в организм поступает необходимый для клеток натрий и хлор, который требуется для построения соляной кислоты желудка

Александра Чистяковаврач

Норма потребления добавленной соли — из солонки — два-три грамма, распределенные на все приемы пищи в течение дня, продолжила собеседница «Ленты.ру». При этом надо понимать, что еще около 10 граммов человек получает из продуктов.

«Исследование с участием 3500 пациентов с диагнозом "сердечная недостаточность", получавших в сутки менее двух с половиной граммов соли, показало, что риск преждевременного ухода из жизни увеличился на 80 процентов», — рассказала врач.

Материалы по теме:
Польза и вред чайного гриба. Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
Польза и вред чайного гриба.Как правильно приготовить напиток комбуча и какие у него есть противопоказания?
14 августа 2022
Польза и вред рыбьего жира для организма. Как выбрать хороший рыбий жир и как его принимать?
Польза и вред рыбьего жира для организма.Как выбрать хороший рыбий жир и как его принимать?
24 августа 2022

По словам Чистяковой, дефицит натрия может возникать не только при его низком потреблении с продуктами, но и при активном потоотделении. При этом возникает головная боль и головокружение, слабость в мышцах, судороги и падение артериального давления. Низкое содержание натрия в крови (гипонатриемия) может возникнуть при приеме мочегонных препаратов, употреблении большого количества жидкости, почечной недостаточности, циррозе, заключила врач.

Ранее Александра Чистякова оценила пользу и безопасность кваса из бочки. Она пояснила, что в этом напитке содержится множество витаминов.

Что думаешь? Оцени!
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Атаки диверсантов на Белгородскую область координировал подросток
    Бородина показала лицо без макияжа и фильтров
    Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» назвала самый приятный город для жизни
    Продюсер «Три дня дождя» объяснил поведение сорвавшего концерт солиста группы
    Оборонявших Белгородчину срочников призвали признать участниками боевых действий
    Врач предупредила о вреде полного отказа от соли
    Ситуацию с бомбоубежищами в Киеве назвали критической
    Украина обстреляла из «Града» село в Шебекинском округе
    Минобороны заявило о начале учений Балтийского флота
    В России подешевел iPhone 13
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.