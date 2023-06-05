Врач предупредила о вреде полного отказа от соли

Врач Чистякова предупредила, что при полном отказе от соли человек проживет около 10 дней

При полном отказе от соли человек проживет только 10 дней или чуть дольше, предупредила спортивный врач, эксперт ЗОЖ Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о вреде исключения соли из рациона.

Жизнь каждой клетки в организме человека поддерживают ионы кальция, натрия и калия. Если полностью убрать соль из рациона, внутренних запасов организма хватит на 10-12 дней, пояснила Чистякова.

С пищевой солью в организм поступает необходимый для клеток натрий и хлор, который требуется для построения соляной кислоты желудка Александра Чистякова врач

Норма потребления добавленной соли — из солонки — два-три грамма, распределенные на все приемы пищи в течение дня, продолжила собеседница «Ленты.ру». При этом надо понимать, что еще около 10 граммов человек получает из продуктов.

«Исследование с участием 3500 пациентов с диагнозом "сердечная недостаточность", получавших в сутки менее двух с половиной граммов соли, показало, что риск преждевременного ухода из жизни увеличился на 80 процентов», — рассказала врач.

По словам Чистяковой, дефицит натрия может возникать не только при его низком потреблении с продуктами, но и при активном потоотделении. При этом возникает головная боль и головокружение, слабость в мышцах, судороги и падение артериального давления. Низкое содержание натрия в крови (гипонатриемия) может возникнуть при приеме мочегонных препаратов, употреблении большого количества жидкости, почечной недостаточности, циррозе, заключила врач.

Ранее Александра Чистякова оценила пользу и безопасность кваса из бочки. Она пояснила, что в этом напитке содержится множество витаминов.

