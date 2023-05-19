Врач оценила безопасность и пользу кваса из бочки

Врач Александра Чистякова рассказала о содержащихся в квасе из бочки витаминах

В натуральном квасе, продающемся из бочки, содержится множество витаминов, рассказала спортивный врач, эксперт по здоровому образу жизни Александра Чистякова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила безопасность и пользу кваса натурального брожения.

Последние пару лет мировое сообщество адептов здорового образа жизни переживает бум популярности ферментированных продуктов (чайный гриб, квашеная капуста и другие). Связано это с популяризацией исследований о взаимосвязи работы мозга и нервной системы с микробиомом кишечника, рассказала Чистякова.

Квас является идеальным ферментированным продуктом, добавила она. Содержащиеся в нем пробиотики улучшают работу кишечника.

Состав традиционного кваса — это набор для улучшения состояния кожи и волос. Витамины группы B, А, E, PP способствуют улучшению цвета лица и усилению блеска волос. Однако не рекомендуется пить квас при склонности к акне из-за высокого содержания сахара. От кваса также лучше отказаться при проблемах ЖКТ и мочеполовой системы, циррозах и гепатитах печени, при аллергии на злаковые и дрожжи Александра Чистякова врач

По словам Чистяковой, натуральный квас — диетический напиток. В нем содержится около 27-30 килокалорий на 100 миллилитров жидкости. Это слабоалкогольный напиток (около 2,6 градуса), также в нем присутствуют белки (0,2 грамма), углеводы (5,2 грамма), пищевые волокна (0,1 грамма), еще спирт (0,6 грамма), зола (0,2 грамма) и сахар (5 граммов). В живом квасе всегда в составе указаны — дрожжи, саха, вода, солод. Метод изготовления — брожение.

Для пользы для здоровья нужно выпивать не больше стакана кваса в день. Беременным и водителям квас противопоказан Александра Чистякова врач

«Многих волнует вопрос: безопасен ли квас из бочки. Это зависит от того, соблюдаются ли при его транспортировке санитарные нормы, — продолжила врач. — При покупке кваса важно уточнить у продавца дату розлива, так как срок хранения живого кваса не должен превышать 72 часов».

Квас из бочки не должен быть теплым. Напиток является продуктам брожения, а повышенная температура способствует продолжению процесса, пояснила Чистякова.

Пищевые автоцистерны не реже двух раз в месяц проходят санобработку, причем только на территории предприятия, производящего напиток. Внутреннюю поверхность емкостей обрабатывают от налета и осадка, пропаривают и промывают проточной водой. После каждого заполнения цистерну пломбируют, а в товарной накладной ставится знак «машина помыта».

Разрешение на эксплуатацию транспортных средств выдает орган государственного санитарного надзора. Перевозка напитков транспортом, не отвечающим санитарным требованиям, запрещена

Ранее Александра Чистякова рассказала о неожиданной пользе сельдерея. Она пояснила, что эта зелень может предотвратить развитие диабета второго типа.