Отец 600 детей продолжил сдавать сперму вопреки запрету суда

Ставший отцом 600 детей «сперминатор» из Нидерландов продолжил донорство вопреки запрету

Голландец, которого прозвали «сперминатором» за то, что он стал отцом более 600 детей, продолжил сдавать сперму, несмотря на запрет суда. Об этом сообщает Daily Mail.

Голландский суд вынес соответствующее решение в апреле 2023 года. Суд официально запретил Джонатану Джейкобу Мейеру впредь сдавать сперму. Ему также вменили в обязанность связаться со всеми клиниками, с которыми он когда-либо сотрудничал, с просьбой уничтожить его образцы. Исключение составляет биоматериал, зарезервированный для тех родителей, у которых уже есть дети от голландца. За каждое последующее донорство его будут штрафовать на сумму до 100 тысяч евро (около девяти миллионов рублей).

Несмотря на пристальное внимание со стороны властей и судебной системы и на недовольство матерей, Мейер продолжил «помогать» женщинам. В июне он, по его собственным словам, «выручил» женщину из Нидерландов. Мужчина утверждает, что помогает только матерям, которые уже родили от него одного ребенка. Он сообщил СМИ, что намерен в ближайшее время навестить несколько своих детей в Сербии. Кроме того, по его словам, он надеется создать собственную семью, в которой будет как минимум пятеро детей.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что около 375 детей Мейера живут в Нидерландах, 80 — в Германии, 35 — в Бельгии, четверо — в Аргентине и двое — в Австралии. Мейер начал свою донорскую карьеру в 2007 году. Для этого он зарегистрировался в 11 клиниках, в банке спермы Cryos и присоединился к тематическим группам в соцсетях. 16 лет Мейер лгал всем: каждой клинике он обещал эксклюзивное сотрудничество, а матерям рассказывал, что от его донорского материала родилось около десятка детей. На вопросы о том, зачем он решил стать отцом такого количества детей, мужчина ответил, что хотел «сделать что-то значительное в своей жизни».

Юрист организации Donorkind Foundation, которая стала одним из истцов в деле против Мейера, считает, что Мейер хочет побить рекорд Чингисхана, якобы ставшего отцом 2000 детей. Ван дер Мир полагает, что суду не удалось найти всех детей Мейера, и на самом деле их может быть больше 1000.

Ранее сообщалось о враче-репродуктологе из Нидерландов, который оплодотворил собственной спермой как минимум 17 пациенток без их ведома. Женщины думали, что врач использует сперму анонимных доноров.