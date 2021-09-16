Гинеколог тайно оплодотворил десятки пациенток и стал лечащим врачом дочери

В Нью-Йорке, США, женщина подала в суд на гинеколога, который тайно оплодотворил десятки пациенток, оказался ее отцом и стал ее лечащим врачом. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

35-летняя американка, чье имя не называется, была зачата с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в 1980-х годах. Ее мать была пациенткой доктора Морриса Вортмана, который утверждал, что использовал для процедуры сперму одного из студентов-медиков.

Однажды женщина решила сделать ДНК-тест и узнала, что у нее есть как минимум девять сводных братьев и сестер. Она заподозрила, что она — дочь Вортмана, который тайно оплодотворял своих пациенток, и подала на него иск суд.

По данным Fox News, подобные случаи нередки, но случай американки далек от обыденности: помимо того, что Вортман предположительно является ее биологическим отцом, он был ее лечащим врачом, с которым она делилась проблемами интимного характера. После одного из приемов врач даже познакомил женщину со своей женой.

Американка связалась с некоторыми из сводных братьев и сестер, с одним братом она общается уже на протяжении четырех лет.

Ранее сообщалось, что бывший гинеколог из Нидерландов тайно оплодотворил собственной спермой как минимум 17 своих пациенток. При этом женщины думали, что врач использует сперму анонимных доноров.