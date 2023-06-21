Крупный японский автоконцерн отзовет тысячи автомобилей в России

Росстандарт: Subaru из-за сбоев кондиционеров отзывает в России 2780 кроссоверов Forester

Российское подразделение японского автопроизводителя Subaru (ООО «Субару Мотор») отзывает в стране 2,78 тысячи кроссоверов Forester, сообщил Росстандарт. Решение коснется машин, проданных в 2016-2018 годах.

Оно связано с риском разгерметизации конденсатора системы кондиционирования и возможной утечки хладагента, которые могут привести к повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол и как следствие ухудшению обзора через лобовое стекло с сокращением области видимости.

Отмечается, что с владельцами машин, подпадающих под отзыв, свяжутся представители «Субару Мотор». Конденсатор системы кондиционирования при необходимости обещают бесплатно заменить новым, модифицированным.

Ранее стало известно, что в Петербурге открылся официальный дилерский центр японского автопроизводителя Honda. Поставки и гарантийную поддержку машин обеспечит субдистрибьютор «Мотор-плейс». Помимо петербургского центра у компании появятся еще два салона в Москве.