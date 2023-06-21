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14:52, 21 июня 2023Экономика

Японский производитель автомобилей возобновил поставки в Россию

ТАСС: в Санкт-Петербурге открылся первый официальный дилерский центр Honda

Фото: Виктория Саитова / РБК Петербург

В Санкт-Петербурге открылся первый официальный дилерский центр Honda. Поставки обеспечивает компания «Мотор-плейс», сообщает ТАСС.

Новый субдистрибьютор будет обеспечивать гарантийную поддержку автомобилей, проданных в его салонах и привезенных в Россию иными путями. Помимо дилерского центра в Санкт-Петербурге, компания откроет две точки реализации в Москве. При этом завозить машины в Россию будут не из Японии, а из Китая, отмечает Autoreview.

Сейчас для покупки доступны восемь моделей Honda: седаны Civic и Accord, кроссоверы CR-V 5-го и 6-го поколений, UR-V, ZR-V, Vezel и минивэн Odyssey. Текущий ассортимент в четыре раза больше, чем в 2020 году, — большая часть упомянутых машин ранее официально не продавалась в России.

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О планах прекратить поставки новых автомобилей в Россию Honda сообщала в 2020 году. В компании заявили, что собираются реструктурировать бизнес из-за перемен на мировых рынках. Остановить отгрузки российской «дочке» собирались в 2022 году.

В марте 2022 года Honda объявила о прекращении поставок авто и мотоциклов в Россию в связи с началом спецоперации на Украине. Вместе с ней об остановке экспорта запчастей и комплектующих для заводов, расположенных на территории страны, сообщила Mazda.

Осенью Mazda приняла решение избавиться от активов в России — компания продала долю в совместном предприятии во Владивостоке ПАО «Соллерс авто» за 1 евро. Японский производитель оценил потери от ухода с российского рынка в 82 миллиона долларов.

За 1 евро продали местным инвесторам и российский завод японской Nissan. При этом за компанией осталась возможность обратного выкупа активов в течение шести лет. Теперь на предприятии в Санкт-Петербурге выпускают российские автомобили Lada X-Cross 5.

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    Вячеслав Агапов
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