Пьяный пассажир самолета назвал полицейского «жирным ублюдком» и пошел под суд

Daily Mail: пассажир Ryanair напился перед полетом с детьми, устроил дебош и пошел под суд

Пассажир рейса Ryanair напился перед полетом в Испанию с женой и детьми, устроил дебош и пошел под суд. Об этом сообщает Daily Mail.

33-летний строитель Даррен Гилл (Darren Gill) направлялся с семьей из Манчестера в Сантандер на отдых. Когда рейс задержали, мужчина отправился в бар аэропорта, выпил несколько шотов алкоголя и сел в самолет уже пьяным. Там дебошир начал громко разговаривать и кричать жене в другой конец самолета.

Стюардессам не удалось успокоить Гилла, в связи с чем пришлось вызвать полицию. Возмущенный мужчина оказывал сопротивление, однако все же был снят с рейса. Уже в аэропорту разъяренный путешественник назвал полицейского жирным ублюдком и ударил головой о столб.

В результате пассажира отправили под суд, где его обязали выплатить штраф в размере 459 фунтов стерлингов (почти 49 тысячи рублей). После инцидента в самолете от Гилла ушла его возлюбленная, с которой он собирался в отпуск.

В мае пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates напился в баре и попытался помочиться на попутчицу. Потерпевшая получила компенсацию от перевозчика.