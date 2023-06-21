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04:46, 21 июня 2023Бывший СССР

В двух областях Украины резко подняли тарифы ЖКХ

РИА Новости: Киев резко поднял тарифы на ЖКХ в Николаевской области и части Запорожской

Фото: Unsplash

Сотрудники коммунальных служб Украины рассказали представителям российских силовых структур, что Киев резко поднял тарифы на услуги ЖКХ в подконтрольных ему населенных пунктах Запорожской и Николаевской областей. Об этом пишет РИА Новости.

«По сведениям от коммунальных служб Запорожья, в Запорожье с 1 июня подняли тарифы на электроэнергию с 1,68 до 2,80 гривны за киловатт (с 3,83 рублей до 6,38 рублей за киловатт). На воду подняли в два раза», — сообщил источник агентства.

Заметно увеличились и сборы с жителей и в Николаевской области. Например, в городе Снегиревка со 2 июня сотрудники коммунальных служб проводят «подомовые обходы», в ходе которых собирают оплату за потребленную в мае электроэнергию. При этом жителей просят внести фиксированную сумму вне зависимости от показателей счетчика — 3800 гривен, или 8,7 тысячи рублей.

Если потребители отказываются оплачивать счета, их отключают от сети и удаляют из списков получателей гуманитарной помощи.

Ранее на Украине объяснили необходимость повышения тарифов на электричество. Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что это необходимо для выживания энергосистемы.

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    Марина Совина
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