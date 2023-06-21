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15:15, 21 июня 2023Забота о себе

Врач перечислил портящие зубы продукты

Имплантолог Харламов предупредил, что цитрусовые соки вредят красоте и здоровью зубов

Фото: Stockbusters / Shutterstock / Fotodom

Свежевыжатые цитрусовые соки полезны для организма, но портят красоту и здоровье зубов, предупредил главный врач, хирург-имплантолог сети стоматологических клиник «Дантистофф» Артем Харламов. В беседе с «Лентой.ру» врач перечислил и другие продукты, которые вредят зубам.

Харламов отметил, что, вопреки распространенному мнению, не все витамины приносят пользу. Особенно это касается витаминизированных спортивных напитков и жевательных таблеток. Дело, по его словам, в том, что в спортивные напитки помимо витаминов также добавляют сахар и кислоты.

Жевательные таблетки, особенно содержащие витамин С (являющийся кислотой), могут налипать на зубы, вызывая долговременное воздействие кислоты на эмаль

Артем Харламовхирург-имплантолог

Алкоголь и психотропные препараты могут вызывать долгую сухость во рту, уменьшая продукцию слюны, продолжил собеседник «Ленты.ру». Это плохо для зубов, поэтому такое состояние надо стараться корректировать полосканием рта фтористыми ополаскивателями или хотя бы водой, советует Харламов.

Белый хлеб, макароны, картофель фри, чипсы не являются сладкими, однако содержат крахмал, который уже во рту под действием слюны распадается на простые сахара, увеличивающие риск образования кариеса

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Цитрусовые фрукты и свежевыжатые соки весьма полезны, но содержат большое количества лимонной кислоты, предупредил Харламов, поэтому после их употребления желательно полоскать рот. Также для домашнего отбеливания категорически не стоит натирать зубы лимоном.

Специальные «диетические» версии напитков, в которых количество сахара снижено (или он заменен на другие подсластители), не менее вредны, чем обычная газировка. Это объясняется содержанием разъедающих эмаль зубов кислот: лимонной, ортофосфорной. Злоупотребление этими напитками может приводить к образованию кислотных эрозий эмали

Артем Харламовхирург-имплантолог

Врач напомнил, что изюм, курага и другие сухофрукты хотя и полезны, но вредят зубам, так как являются аналогом сладких липких конфет.

«Необходимо отказаться от "долгоиграющих" карамелей, ирисок, которые липнут к зубам и трудно счищаются. При употреблении сладостей нужно придерживаться главного принципа: такие продукты должны находиться во рту как можно меньше времени», — подвел итог Харламов.

Ранее стоматолог Николай Ожерельев предупредил о последствиях неправильной чистки зубов. Он рассказал, что при неправильной гигиене полости рта могут развиться болезни сердца.

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    Вера Владзиевская
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