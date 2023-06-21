Раскрыт необычный способ применения зубной пасты

«БелНовости»: для борьбы с тлей нужно обработать посадки раствором зубной пасты

Чтобы избавиться от тли на дачном участке можно использовать раствор зубной пасты. Необычный способ применения такого продукта раскрыли в материале издания «БелНовости».

Дачникам рекомендовали растворить столовую ложку зубной пасты в двух литрах воды, а затем обработать посадки утром и вечером.

Кроме пасты можно воспользоваться нашатырным спиртом. Для этого чайную ложку вещества следует растворить в двух литрах воды. Таким раствором нужно опрыскивать утром и вечером проблемные растения.

Ранее владельцам дачных участков посоветовали бороться с тлей и муравьями с помощью раствора с добавлением моющего средства. Им предложили смешать столовую ложку моющего средства с двумя желтками и столовой ложкой лимонного сока, а затем перелить смесь в лейку и полить нужные растения.