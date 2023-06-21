Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
19:27, 21 июня 2023Среда обитания

Раскрыт необычный способ применения зубной пасты

«БелНовости»: для борьбы с тлей нужно обработать посадки раствором зубной пасты

Фото: Nik / Unsplash

Чтобы избавиться от тли на дачном участке можно использовать раствор зубной пасты. Необычный способ применения такого продукта раскрыли в материале издания «БелНовости».

Дачникам рекомендовали растворить столовую ложку зубной пасты в двух литрах воды, а затем обработать посадки утром и вечером.

Кроме пасты можно воспользоваться нашатырным спиртом. Для этого чайную ложку вещества следует растворить в двух литрах воды. Таким раствором нужно опрыскивать утром и вечером проблемные растения.

Ранее владельцам дачных участков посоветовали бороться с тлей и муравьями с помощью раствора с добавлением моющего средства. Им предложили смешать столовую ложку моющего средства с двумя желтками и столовой ложкой лимонного сока, а затем перелить смесь в лейку и полить нужные растения.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о попадании ВСУ в «огневой мешок» в Запорожье
    Украина захотела вернуть из Швейцарии 600 килограммов «золота Януковича»
    ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области
    В Пензе задержали россиянина по статье о госизмене
    В российской школе кончилась пробная версия Excel и сорвала ЕГЭ по информатике
    Раскрыт необычный способ применения зубной пасты
    Стало известно о массированном обстреле ВСУ российского региона
    Прыгун в воду завел аккаунт в OnlyFans ради участия в Олимпиаде
    Число раненых при взрыве в Париже увеличилось до 16
    Стало известно содержание предсмертной записки создателя термоядерной бомбы
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.