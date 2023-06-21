Названы необходимые условия для заморозки украинского конфликта

Политолог Топорнин: заморозка украинского конфликта возможна при достижении баланса сил

Дефицит атакующего потенциала у обеих сторон при сохранении вооружений для обороны станет условием для заморозки украинского конфликта. При этом маловероятно, что баланс сил будет достигнут в ближайшее время. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

Условие заморозки

«Некоторые специалисты говорят о том, что может установиться позиционное равенство на поле боя. Когда стороны исчерпают сильный атакующий потенциал, но оборонительный сохранится. Тогда Россия и Украина остановятся на занятых позициях и продвижение будет не более чем тактическим: где-то возьмут поселок, где-то высоту», — объяснил Топорнин.

Политолог предположил, что, если стороны увидят неспособность атакующего потенциала справиться с оборонительным потенциалом противника, тогда сформируется некий баланс и можно будет вести речь об отдельных перемириях или о заморозке.

Долгоиграющий конфликт

Топорнин обратил внимание на искаженное понимание рядом российских экспертов украинского контрнаступления. Многие считают, что отсутствие ощутимых результатов в первые дни или недели говорит о провале, но на самом деле Украина подчеркивает, что контрнаступление будет длительным и займет не один месяц, считает политолог.

Украинцы говорят, что контрнаступление будет идти волнами: где-то обороняются, где-то наступают. Они считают, что их атакующий потенциал далеко не исчерпан. В итоге, пока каждая сторона считает свой потенциал позволяющим добиться успеха, боевые действия будут продолжаться Николай Топорнин политолог

Политолог также заметил, что четкие временные рамки не очерчивает для себя ни одна из сторон. Позиция Украины состоит в том, что она будет продолжать вооруженные действия, пока российские войска не освободят занятые территории. Россия выдвигает противоположные условия.

«Временные рамки здесь не очерчены, стороны готовятся к длительному конфликту. Никаких примирительных действий нет. [президент России Владимир] Путин во время своего последнего выступления заявил, что нет даже попыток таких действий со стороны Киева. Украина, напротив, говорит о том, что открыта к переговорам, но не согласна с нахождением российских войск на своей территории. Позиции абсолютно противоречат друг другу, нет возможности диалога», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против заморозки украинского конфликта, заявив, что справедливый мир в таких условиях невозможен. «Все хотят завершения этой войны, но справедливый мир не может включать заморозку конфликта и соглашение на условиях, продиктованных Россией», — сказал глава Североатлантического альянса.